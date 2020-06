La Roma celebra il “lupetto” di Gratton

Corriere dello Sport (R. Maida) – “Un funerale che si trasformi in una festa”. Così Michelangelo Gratton ha deciso di ricordare il padre Piero, disegnatore che ideò il “lupetto” del logo della Roma, scomparso durante il lockdown. Non avendo potuto organizzare i funerali in quei giorni, la famiglia Gratton ha pensato ad una cerimonia per ricordarlo. L’evento è stato organizzato questa mattina alle ore 10:30 al cinema Palma di Trevignano Romano. Saranno presenti anche alcuni rappresentanti della AS Roma, con il responsabile dell’archivio storico giallorosso Gabriele D’Urbano.