Roma, c’è il problema del portiere: Mirante e Pau non danno sicurezza

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Problema numero uno: i portieri non vanno. Pau Lopez non convince e ormai non convince più nemmeno Mirante, che aveva cominciato bene la stagione. La Roma dalla scorsa estate sta cercando una sistemazione per lo spagnolo, se dovesse trovarla a gennaio potrebbe sostituirlo con Sirigu, in rotta con il Torino e che ha già dato la sua disponibilità alla Roma.

I quattro gol incassati a Bergamo da Mirante ripropongono il problema del portiere. Ma c’è da dire che l’ex Bologna ha sbagliato il tempo d’uscita sul secondo gol di Gosens, per il resto non ha avuto responsabilità specifiche sugli altre tre gol. A parte le sconfitte contro Napoli e Atalanta, nelle altre gare è sempre stato l’altezza.