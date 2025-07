Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Oggi El Aynaoui sarà in città: lui il primo colpo dei giallorossi. Il centrocampista del Lens non esclude Rios, anche se il comportamento dei brasiliani ha indispettito la Roma. Il marocchino, pagato 25 milioni, è un mediano di 24 anni a caccia dell’occasione della carriera. Piede destro, rigorista, ha caratteristiche da centrocampista box to box. Sta bene e nella seconda parte di stagione ha segnato 7 reti.