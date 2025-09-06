Il Tempo(L. Pes) – Sono soltanto sedici i calciatori utilizzati da Gasperini nelle prime due giornate di campionato. Ma dall’inizo dell’Europa League le rotazioni saranno sempre più frequenti, così da vedere in atto i nuovi acquisti di questa sessione di mercato. Da Bailey e Tsimikas sulla fascia sinistra, fino a Ghilardi e Ziolkowski in difesa. Questi nuovi acquisti possono essere un arma in più per l’allenatore piemontese.

Tra i più attesi c’è l’attaccante giamaicano Leon Bailey, il quale è arrivato in prestito dall’Aston Villa ma ha subito un infortunio al retto femorale dopo il primo allenamento in giallorosso. Il calciatore dovrebbe tornare verso fine mese, con l’obbiettivo di esserci per la trasferta di Nizza e portare imprevidibilità all’attacco di Gasperini.