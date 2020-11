Roma, c’è anche la Coppa

Il Messaggero (U.Trani) – Fonseca insiste sul dare la priorità al campionato. Il suo messaggio, lineare e quindi inequivocabile, già nelle prime due partite di Coppa: 9 titolari fuori contro lo Young Boys (5 fatti poi entrare), 8 in casa contro il CSKA Sofia. Gli over 30 non possono giocare 3 partite in una settimana. A loro va la Serie A, a parte qualche eccezione a seconda del match. “Per me conta scegliere i migliori giocatori ogni partita. Ovviamente sto attento alla loro condizione fisica e alla vicinanza del prossimo impegno, ma la cosa più importante è scegliere i migliori per questa gara“, ha detto il tecnico. Guardando alla partita contro il Genoa è pronto a risparmiare qualche titolare. Oltre allo squalificato Mancini restano fuori anche Mirante e due terzi del tridente offensivo. Terza chance per Borja Mayoral. Diawara e Calafiori sono ancora fuori per il Covid e Fonseca non nasconde una certa paura per l’arrivo delle nazionali: “E’ una situazione che mi preoccupa. Speriamo non succeda nulla“.