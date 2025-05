Corriere Dello Sport (R. Maida) – Cambiano i soggetti, cambiano le strategie. Lo scambio tra Abraham e Saelemaekers, che per un «contratto d’onore» come disse Ranieri si sarebbe dovuto evolvere in un trasferimento definitivo, è momentaneamente bloccato. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha chiesto tempo al collega Ghisolfi per valutare le necessità della rosa e comunque non è disposto a lasciare alla Roma un giocatore molto utile, Saelemaekers appunto, con 10 milioni di ringraziamenti a corredo dell’affare. Per di più Abraham non ha convinto il Milan, nonostante qualche serata di vera gloria tipo la Supercoppa o la doppietta segnata proprio alla Roma in Coppa Italia, e guadagna circa 6 milioni netti, quasi il triplo rispetto a Saelemaekers. Quindi alle condizioni fissate nello scorso agosto l’operazione non si farà.

I due calciatori in verità erano pronti a trattenersi nelle rispettive destinazioni temporanee. Si erano esposti in questa direzione: Abraham pubblicamente, quando aveva firmato con il Milan «per alzare l’asticella; Saelemaekers internamente, comunicando a Ranieri la volontà di rimanere. Ma potrebbero essere “costretti” a percorrere il binario dell’alta velocità a ritroso.

Se non ci saranno novità, quindi, Abraham tornerà alla Roma e dovrà riconquistare una tifoseria che lo ha sonoramente fischiato, provocando in lui una grande delusione dopo le tre stagioni vissute in chiaroscuro a Trigoria. Ma non è detto che si tratti di un transito, in attesa di una nuova partenza. Gian Piero Gasperini, che si avvicina alla panchina giallorossa, lo avrebbe voluto all’Atalanta prima che Mourinho, spiazzato dall’improvvisa cessione di Dzeko, lo persuadesse a mollare il Chelsea con una frase molto incisiva: “Vuoi continuare a vivere sotto la pioggia o ti piace il sole?”. Abraham per la Roma ha cominciato molto bene, segnando 27 gol nella prima annata e contribuendo alla conquista della Conference League. Poi ha accusato un calo e il grave infortunio al ginocchio che hanno compromesso il resto del percorso. Lo scorso anno, con De Rossi, ha avuto qualche problema, soprattutto in occasione della semifinale d’andata contro il Bayer Leverkusen, quando si dimostrò poco entusiasta di entrare nel finale e poi sbaglio un’incredibile occasione per il possibile 1-2 che avrebbe rimesso in gioco la squadra.

Abraham, come alternativa a Dovbyk o del centravanti che ne prenderà il posto, è di sicuro più intrigante di Shomurodov.