IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi) – Tra malumori e note positive il mercato è archiviato, ma il lavoro per Massara non termina. Ad occupare il direttore sportivo ci sono adesso i nodi legati ai rinnovi con quattro giocatori in scadenza a giugno: Pellegrini, Dybala, El Shaarawy e Celik. Ad oggi Lorenzo è quello che può sperare più degli altri nel prolungamento. L’ingaggio da 4,5 milioni di euro è considerato troppo alto, ma è una cifra che neanche gli altri top club di Serie A sono disposti a dargli. Non è nei piani del Napoli, mentre il Milan potrebbe offrirgli circa 3-3,2 milioni a stagione. Nessun contatto, invece, con l’Al Nassr. L’intenzione del club è di mettere sul piatto un’offerta più bassa.

Gasperini, con l’utilizzo che sinora ha effettuato, ha dimostrato di contarci. Inoltre, nella sua testa c’è l’idea futura di impiegarlo a centrocampo, nella speranza che nel prossimo mercato venga ulteriormente accontentato in avanti. E la voglia di giallorosso al numero 7 non manca di certo. Bastava vedere i suoi occhi ieri quando un bambino della scuola Fiume Giallo si è avvicinato per fargli vedere l’astuccio e lo zaino della Roma. Lorenzo ha partecipato all’evento di Sport e Salute ‘Scuola Attiva’ ed ha risposto ad alcune domande dei piccoli studenti. Tuttavia, il possibile rinnovo è legato anche al rendimento in questa seconda parte di stagione.

Un altro che vorrebbe rinnovare è senza ombra di dubbio Dybala. Ma se per Pellegrini le possibilità sono poche, per Paulo sono ancora meno. Lo stipendio è ancora più pesante – 8 milioni più 1 di bonus – e i continui infortuni muscolari non aiutano a far cambiare idea alla società. Dall’altra parte del mondo rimbalzano le notizie su un possibile ritorno in Argentina. Ci sta provando soprattutto Paredes che lo vuole al Boca Juniors. Porte chiuse per El Shaarawy che a giugno saluterà. Capitolo Celik: troppi i 4 milioni richiesti, la Juventus resta alla finestra per acquistarlo a parametro zero.

Vanno soltanto formalizzati i rinnovi di Mancini e Cristante fino al 2029. Intanto cambia pelle la Roma che si giocherà l’Europa League. Escono infatti dalla lista Uefa Dovbyk e Bailey, mentre entrano Malen e Zaragoza. L’ultimo posto dovrebbe andare a Vaz con uno tra ElSha o Angeliño costretti a fargli spazio.