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Roma, caso Dovbyk: il recupero dell’ucraino è un rebus

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 16/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, caso Dovbyk: il recupero dell’ucraino è un rebus

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – “Si continua a lavorare, lasciamoli parlare”, ha scritto ieri Artem Dovbyk in un post su Instagram parecchio polemico – con scatto dentro la palestra di Trigoria – alla luce delle voci che lo vedrebbero in infermeria fino alla fine della stagione. Eppure le parole pronunciato da Gasperini nei giorni scorsi, “ormai lui e Ferguson non possiamo più considerarli nemmeno degli assenti”, e quelle comunicate ieri da Massara a Como lasciano poche altre interpretazioni.

“Le prognosi sono sempre incerte – ha detto il ds – Tra i giocatori infortunati quello che speriamo di poter recuperare per primo è Soulé. Poi anche Dybala. Per quanto riguarda Dovbyk, ancora non c’è certezza, però è evidente che la sua presenza in campo prima della fine potrebbe essere più difficile”. Prima che la sconfitta si manifestasse con la sua brutalità, l’uomo mercato aveva rassicurato l’ambiente: “La Roma non rinuncerà mai a fare mercati coerenti con le proprie ambizioni e con il prestigio del club. Questo è possibile anche grazie a una grande proprietà”.

#artem dovbyk #asr #asroma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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