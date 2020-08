Roma, Carles Perez positivo al virus

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Dopo Mirante, un altro caso di positività al virus colpisce la prima squadra della Roma. Si tratta di Carles Perez, che l’ha annunciato su Instagram: “Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto squadra, ho fatto un tampone per il Covid-19. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo. Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo. Quando i medici me lo permetteranno, mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai. Un abbraccio e ci vediamo presto sul campo. Daje Roma!“