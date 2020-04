Dal club pacchi alimentari, computer e uova di Pasqua. E Fonseca: «Orgoglioso di fare parte di questa società»

Leggo (F. Balzani) – Prima i pacchi alimentari, poi l’uovo di Pasqua ai bambini e ieri l’invio di 50 dispositivi con connessione internet per alcuni pazienti. La Roma, in questi giorni di emergenza da coronavirus, è vicina ai suoi tifosi più di qualsiasi altro. Ma nel futuro proprio la campagna abbonamenti preoccupa i club italiani che rischiano di vedere stadi vuoti per almeno un’altra stagione. Possibile anche la distribuzione di mascherine griffate in regalo con l’abbonamento. Fonseca intanto si dice orgoglioso di fare parte della Roma per come sta aiutando le persone bisognose: “Voglio restare qui moltissimi anni“.