La Gazzetta dello Sport – Dopo i pacchi pasquali in dono agli abbonati Under 10, ancora un’altra iniziativa di Roma Cares nell’emergenza Coronavirus. La fondazione del club giallorosso ha collaborato infatti con WindTre nella donazione di 50 dispositivi con connessione internet per permettere ai pazienti che ne hanno bisogno di restare in contatto con i propri cari. I 50 device sono stati già consegnati a tre ospedali: Umberto I e Sant’Andrea di Roma e il Santa Maria Goretti di Latina.