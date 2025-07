Massimiliano Cappioli, ex calciatore giallorosso, ha parlato della nuova Roma di Gian Piero Gasperini hai microfoni di AllRoma.it. Poi sul mercato ha “consigliato” il ds Frederic Massara. Le sue parole:

Un suo commento sui 98 anni dell’As Roma.

“E’ stata una bella festa quella fatta a Piazza Navona. Dopo i 98 anni, aspettiamo ora i 100, speriamo di festeggiarli vincendo qualcosa, una coppa oppure uno Scudetto. Solo chi è tifoso può capire queste emozioni, ripeto, sarebbe bello anche festeggiare il centenario nel nuovo stadio ma credo sia difficile”.

Un giudizio sull’arrivo a Roma di Gasperini.

“Bisogna dargli tempo, è un bravissimo allenatore lo abbiamo visto, sperando che parta subito bene altrimenti poi diventa dura”.

Sugli acquisti.

“Sono ottimista, i nuovi arrivati li vedo bene e mi fido di Gasperini anche perchè ogni giocatore voluto da lui all’Atalanta è stato determinante e speriamo possano esserlo anche alla Roma”.

Cosa serve per il reparto offensivo?

“Spero in altri 5 acquisti come dice Gasperini, magari. Ci servono giocatori giovani e che hanno voglia, quindi una rosa competitiva perchè sarà dura lottare per la Champions anche quest’anno. Si stanno rinforzando tutte, il Napoli partirà favorito ancora una volta e sta comprando calciatori anche per competere in Champions”.

Si aspetta qualche calciatore importante in uscita?

“Ne abbiamo tanti, El Shaarawy se va via sarebbe una decisione dell’allenatore. Chiesa guadagna tanto, ha uno stipendio difficile per l’Italia anche se sarebbe perfetto. Chiesa però lo prenderei, ha numeri per far bene ed esalterebbe i tifosi della Roma. Quando i giocatori non giocano titolari è un problema, anche se la cosa fondamentale è il gruppo visto che sono tanre le partite a disposizione”.