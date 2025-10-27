Il Tempo (L. Pes) – Dopo otto giornate, la squadra di Gasperini è in vetta alla classifica insieme al Napoli, grazie alla quinta vittoria consecutiva in trasferta, firmata Dybala sul campo del Sassuolo.

Il tecnico piemontese torna alle sue certezze difensive — Celik, Mancini e N’Dicka, miglior retroguardia del campionato con soli tre gol subiti — e rilancia Cristante trequartista alle spalle della Joya, di nuovo centravanti. Proprio da quell’asse nasce il gol decisivo: inserimento di Cristante, parata di Muric e tap-in di Dybala, al secondo gol consecutivo e al primo su azione dopo otto mesi.

La Roma mostra solidità e compattezza: Svilar è attento su Fadera, mentre nel secondo tempo Wesley cresce e diventa una spina costante sulla sinistra. Pellegrini colpisce un palo, Dovbyk e lo stesso Wesley sfiorano il raddoppio. Tre punti fondamentali per una squadra che si rialza dopo due ko all’Olimpico e si prepara ad affrontare il Parma nel turno infrasettimanale, con l’obiettivo di difendere il primo posto e tornare a vincere davanti ai propri tifosi.