La Roma deve affrontare una doppia partita in queste ore. Che poi diventerà un tutt’uno. Da una parte la conferenza stampa di Gasperini che, coadiuvato da Ranieri, parlerà prettamente di campo. Dall’altra la situazione legata a Ghisolfi e Vitali, entrambi vicinissimi all’addio.

Come riporta Eleonora Trotta, ieri Ghisolfi ha portato avanti alcune trattative. A Trigoria, però, si fanno insistenti le voci di Massara come nuovo DS al posto proprio del francese arrivato lo scorso anno. Anche per Vitali la situazione sembra delineata: ieri non era a Trigoria e sarebbe già stato sostituito da Jason Morrow, nuovo CFO e figura vicina a Friedkin.