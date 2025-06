Un inizio tutt’altro che sereno per la campagna abbonamenti della in vista della stagione 2025/26. Quella che doveva essere una giornata di entusiasmo e partecipazione per i tifosi giallorossi si è trasformata invece in un vero e proprio caos digitale, con lunghe attese, errori di sistema e difficoltà nell’accesso alla piattaforma dedicata.

Come riportato da sito ufficiale del club, i gravi problemi tecnici emersi nel corso della giornata di lunedì 16 giugno hanno spinto la società a prendere una decisione drastica: la sospensione temporanea delle vendite. Il club ha spiegato che lo stop è stato deciso per permettere al provider del servizio di ticketing di intervenire e risolvere le criticità, con l’obiettivo di tutelare i tifosi e garantire un’esperienza d’acquisto all’altezza delle aspettative.

In attesa di aggiornamenti ufficiali sulle tempistiche della ripresa, la Roma ha invitato i sostenitori alla pazienza, assicurando che la priorità resta quella di offrire un servizio efficiente e privo di intoppi. Un avvio complicato, dunque, per la campagna abbonamenti.