Il 17 giugno 2001 la Roma vinceva il suo terzo scudetto, dopo 22 anni il ricordo è indelebile per tifosi ed ex giocatori. Uno dei protagonisti di quella cavalcata che portò al tricolore è Vincent Candela, che ha voluto celebrare l’anniversario con un post su Instagram. Il francese ha scritto “Che giornata il 17-06-2001. Grazie a tutti. A me piace vivere nel presente però non potevo anche solo per pochi minuti non ricordarmi del 17 giugno. Auguro una bellissima giornata a tutti”. E in allegato un reel con foto e video che ripercorre le emozioni di quella giornata.