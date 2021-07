Roma, cambio aeroporto per Mourinho: atterrerà a Fiumicino

Cambio di rotta. Secondo quanto riportato dal corrieredellosport.it, Josè Mourinho domani dovrebbe sbarcare a Roma a tra le 13 e le 14 con un volo privato proveniente da Setubal, che contrariamente a quanto previsto, atterrerà all’aeroporto Leonardo da Vinci e non a Ciampino. Il tecnico lascerà poi l’hub da un’uscita riservata e sarà accompagnato subito a Trigoria dove dovrebbe restare in isolamento per cinque giorni. La conferenza stampa sarà quindi effettuata nella prossima settimana, da stabilire il giorno.