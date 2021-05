Roma Calcio a 5, il sogno Serie A si ferma. Ma il futuro è dalla parte dei giallorossi

La Roma Calcio a 5 si arrende al Ciampino anni nuovi e dice addio o forse semplicemente arrivederci al sogno promozione. Sabato scorso, dal campo del Ciampino Anni Nuovi, i giallorossi sono usciti sconfitti 3-2 ma con la consapevolezza di aver dato tutto. Da segnalare il meraviglioso applauso finale da parte dei tifosi presenti ad un gruppo straordinario che nonostante le assenze ha messo in difficoltà i padroni di casa: “È stata una stagione straordinaria – commenta il ds Gianluca Di Vittorio – bisogna solo applaudire questi ragazzi, la società con il nostro ad Lorenzo Galgani e anche i tifosi che in questa stagione ci sono mancati anche se il loro affetto lo abbiamo sempre percepito“. Il ds è già al lavoro per programmare la prossima stagione: “Questo deve essere solo un punto di partenza e non di arrivo. Stiamo crescendo come club in tutti i reparti e non vogliamo fermarci. Adesso guardiamo avanti e sono convinto che visto l’età anagrafica del nostro gruppo, il futuro sia assolutamente dalla nostra parte“.