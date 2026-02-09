Questa sera allo Stadio Olimpico andrà in scena alle 20:45 la sfida tra Roma e Cagliari valida per la 24 esima giornata di Serie A.
Una partita fondamentale per i giallorossi, per rimanere attaccata al carro Champions, visto il pareggio di ieri sera contro la Lazio della Juventus che se questa sera la Roma dovesse portare a casa i tre punti andrebbe a far compagnia ai bianconeri quarti a pari merito.
Per l’occasione Francesco Totti sarà presente allo stadio per assistere al match. Prima apparizione all’Olimpico per lo storico numero 10 giallorosso dopo le varie voci di un possibile ritorno all’interno della società giallorossa, con un ruolo operativo.