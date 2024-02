Pagine Romaniste (F. Palmieri – F. Castellucci) – Seconda uscita casalinga per la Roma di Daniele De Rossi. Di certo non una partita banale per DDR, che accoglie Claudio Ranieri, allenatore giallorosso al tempo dell’ultima di “Capitan Futuro”. Dopo le 2 vittorie consecutive, la Roma vuole continuare la rincorsa Champions, il Cagliari invece uscire dalle ultime posizioni della classifica.

In caso di vittoria, l’ex numero 16 potrebbe agguantare un record storico della Roma, detenuto da Herbert Burgess: dal 1929 nessun allenatore subentrato a stagione in corso ha mai fatto 3 vittorie consecutive.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-CAGLIARI

Rui Patricio ha la fiducia del mister e sarà chiamato ancora una volta a difendere la porta romanista dal 1’. Pronto al debutto dall’inizio Angeliño. Il terzino spagnolo dovrebbe avere subito la chance di prendersi la fascia sinistra. Centrocampo a tinte azzurre, con Pellegrini sicuro del posto, mentre Bove, Cristante e Paredes si contendono le restanti due maglie.

Attacco condotto da Lukaku. Il belga sarà al centro dell’attacco, con Dybala pronto a inventare alle sue spalle e Stephan El Shaarawy. A partita in corso, pronto a fare il suo esordio anche Tommaso Baldanzi. Nel Cagliari invece, dubbio Luvumbo, tornato dalla Coppa d’Africa. Resta favorito Petagna.

ROMA-CAGLIARI: DOVE VEDERLA

Il posticipo del lunedì alle 20:45, sarà trasmesso su Dazn, su app e Now Tv, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport.

Roma-Cagliari, arbitra

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

Allenatore: Daniele De Rossi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Nandez; Viola; Petagna.

Allenatore: Claudio Ranieri.