La Roma si appresta a chiudere la ventiquattresima giornata di Serie A davanti al proprio pubblico, nel monday night dell’Olimpico contro il Cagliari. Archiviato il pareggio di Udine, che ha frenato la corsa Champions, Gasperini studia le mosse in vista di una sfida tutt’altro che semplice contro una squadra in grande fiducia.
Di seguito le probabili formazioni dei giallorossi, che dovrebbero scendere in campo questa sera alle 20.45, sotto la direzione di Matteo Marcenaro, con l’obiettivo di superare l’undici di Pisacane e tenere il passo della Juventus, bloccata sul 2-2 dalla Lazio.
La Gazzetta dello Sport
Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
Corriere dello Sport
Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. All. Gasperini.
Il Messaggero
Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
Corriere della Sera
Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
Il Tempo
Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.