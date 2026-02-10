Missione compiuta. La Roma supera un Cagliari arrivato all’Olimpico in buona salute, imponendosi 2-0 al termine di una prova ordinata e autorevole. Gli uomini di Gasperini tengono costantemente in mano il filo del gioco, concedendo agli avversari spazi e iniziative ridotti al minimo. A risultare decisivo è Donyell Malen, autore di una doppietta – la prima in Italia – sufficiente a certificare la sua centralità nell’impianto offensivo capitolino e a cancellare il passo falso dell’andata. La Roma aggancia quindi la Juventus al quarto posto e si porta a tre lunghezze dal Napoli. Più dei numeri, però, conta il segnale lanciato: per restare in alto servono prestazioni di questa caratura, continue e convincenti. Di seguito le pagelle dei giallorossi.

La Gazzetta dello Sport

Svilar 6; Mancini 6.5, N’Dicka 7, Ghilardi 6.5; Celik 6.5, Cristante 6 (El Aynaoui sv), Pisilli 6.5, Wesley 6.5; Soulé 6.5 (Venturino sv), Pellegrini 6 (Zaragoza 6.5); Malen 8 (Arena sv). All: Gasperini 7.

Corriere dello Sport

Svilar 6; Mancini 7, N’Dicka 7, Ghilardi 7; Celik 7, Cristante 6.5 (El Aynaoui sv), Pisilli 7.5, Wesley 7; Soulé 6 (Venturino sv), Pellegrini 5.5 (Zaragoza 6.5); Malen 8 (Arena sv). All: Gasperini 7.5.

Tuttosport

Svilar 6.5; Mancini 6, N’Dicka 6.5, Ghilardi 6.5; Celik 6.5, Cristante 6 (El Aynaoui 6), Pisilli 7, Wesley 6; Soulé 5.5 (Venturino sv), Pellegrini 6 (Zaragoza 6); Malen 8 (Arena sv). All: Gasperini 7.

Corriere della Sera

Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 6.5, Ghilardi 6.5; Celik 6, Cristante 6.5 (El Aynaoui sv), Pisilli 7.5, Wesley 6.5; Soulé 6 (Venturino sv), Pellegrini 6 (Zaragoza 6); Malen 8 (Arena sv). All: Gasperini 7.

La Stampa

Svilar 6; Mancini 6.5, N’Dicka 7, Ghilardi 7; Celik 7, Cristante 6.5 (El Aynaoui sv), Pisilli 7, Wesley 6; Soulé 6.5 (Venturino sv), Pellegrini 6 (Zaragoza 6); Malen 8 (Arena sv). All: Gasperini 7.5.

Il Messaggero

Svilar 6; Mancini 6.5, N’Dicka 7, Ghilardi 6; Celik 6, Cristante 6 (El Aynaoui sv), Pisilli 7, Wesley 6.5; Soulé 6 (Venturino sv), Pellegrini 6.5 (Zaragoza 6); Malen 8 (Arena sv). All: Gasperini 7.

Il Tempo

Svilar 6; Mancini 7, N’Dicka 7, Ghilardi 7; Celik 7, Cristante 6.5 (El Aynaoui sv), Pisilli 7.5, Wesley 6.5; Soulé 6.5 (Venturino sv), Pellegrini 6 (Zaragoza 6); Malen 8 (Arena sv). All: Gasperini 7.5.