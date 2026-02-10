Direzione di gara priva di picchi, scandita da alcune decisioni corrette e da altri episodi rimasti oggetto di discussione. L’operato di Matteo Marcenaro all’Olimpico si è articolato attraverso una conduzione attenta, seppur non sempre lineare, con interventi che hanno alimentato le proteste e una gestione disciplinare via via più rigorosa, lasciando margine a interpretazioni differenti sugli snodi principali di Roma–Cagliari. Valutazione complessivamente sufficiente.

La Gazzetta dello Sport

Al 5’ del primo tempo Soulé trova Malen nello spazio, che viene atterrato da Dossena. Marcenaro estrae il giallo, ma i giocatori della Roma chiedono il rosso per aver impedito una chiara occasione da gol. Corretta la sanzione, perché l’olandese non ha ancora il possesso della palla e la direzione generale dell’azione propende verso l’esterno. Al 38’ protesta di Pisilli, che cade in area dopo un contrasto con Rodriguez, ma il fischietto ligure lascia giustamente correre.

MARCENARO: 6.5

Corriere dello Sport

Non una partita indimenticabile per Marcenaro, mai sicuro fino in fondo nelle scelte tecniche e disciplinari, tanto che ha dovuto puntellare la sua partita con ben 32 fischi e addirittura 6 cartellini gialli. Resta un dubbio per un presunto rigore non assegnato. Lancio nel cuore dell’area del Cagliari di Cristante per Pisilli, che ha conquistato il vantaggio rispetto a Rodriguez e prova a tagliarlo, il difensore rossoblù saltando arriva con la vita sul collo dell’avversario, franandogli addosso in maniera scomposta. Marcenaro fa proseguire.

Caprile sbaglia il controllo su un retropassaggio, calcia via il pallone quando lo stesso ha superato per metà la linea di porta, la GLT conferma che non è gol, l’orologio del direttore di gara non vibra. Sei i giocatori ammoniti, non ha pagato la scelta di perdonare subito Dossena: il difensore ospite abbatte due volte Malen, la prima viene perdonato, la seconda no. Da lì in poi una sequela di gialli.

MARCENARO: 6