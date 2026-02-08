In vista della sfida dell’Olimpico contro il Cagliari, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei calciatori giallorossi a disposizione per il match.

La Roma deve fare i conti con assenze ormai note, soprattutto nel reparto offensivo: Paulo Dybala non ha ancora smaltito il problema al ginocchio e resta quindi fuori dai convocati, insieme a Hermoso e Ferguson. Una situazione che obbliga lo staff tecnico a cercare soluzioni alternative, affidandosi anche ai più giovani. Nota positiva sulla fascia sinistra, dove Angelino figura regolarmente nella lista e potrà rappresentare un’opzione importante per garantire spinta e qualità nel corso della gara.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Svilar, Gollini, Zelezny

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Zaragoza