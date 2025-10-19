La Roma Primavera riparte alla grande dopo la sosta battendo il Cagliari 3-0 al Tre Fontane con una prova di forza e personalità. Pur senza alcuni titolari, la squadra di Federico Guidi domina dal primo minuto grazie agli esterni Lulli e Sangaré, vero motore del gioco. Proprio Sangaré apre le marcature al 18’, poi Lulli si procura il rigore che Della Rocca trasforma per il 2-0. Nel secondo tempo arriva il tris con Arena, lanciato in contropiede da De Marzi, autore anche di due parate decisive. I giallorossi controllano fino alla fine, mostrando solidità e qualità: una vittoria netta, che conferma la crescita e l’ambizione di una squadra giovane ma già matura.