In una fase cruciale della preparazione estiva, la Roma continua a lavorare su più fronti per completare l’organico a disposizione di Gasperini. Dopo i primi segnali positivi dalle amichevoli, il mercato rimane al centro dell’attenzione, con diverse trattative ancora in fase calda e altre pronte a sbloccarsi nei prossimi giorni.

Il club giallorosso ha come priorità quella di rinforzare il reparto offensivo con una seconda punta, anche se l’operazione non è vincolata a eventuali cessioni imminenti. Parallelamente, l’obiettivo numero uno al momento è il terzino brasiliano Wesley: per il suo arrivo manca ancora l’ok definitivo con il Flamengo, ma i contatti sono continui. L’intesa potrebbe non arrivare entro il fine settimana, segnale che la trattativa richiederà ancora pazienza e precisione.

Meno complessa invece la pista che porta a Ghilardi, per cui si attende solo l’ultimo via libera. Sul fronte uscite, Gollini resta per ora a Trigoria ma è tra i nomi sacrificabili, mentre sul rinnovo di Paulo Dybala, almeno per ora, non si registrano aggiornamenti concreti.