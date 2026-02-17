CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Dopo Koné, la Roma spera di recuperare nei prossimi giorni anche Hermoso, assente dalla partita del 2 febbraio a Udine. Lo spagnolo si è dovuto fermare a causa di una contusione sul collo del piede destro che gli ha provocato un brutto ematoma. Ci sono voluti diversi giorni addirittura per permettergli di camminare regolarmente, altri per potersi di nuovo allacciare la scarpa.

L’ematoma si sta riassorbendo e il dolore sta scomparendo. Alle terapie sono già seguite una serie di sedute personalizzate, il prossimo stop sarà il rientro in gruppo, con Hermoso che punta la partita con la Cremonese di domenica. Da mercoledì, poi, ogni momento sarà buono anche per il ritorno di Ferguson ed El Shaarawy.