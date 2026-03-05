LA GAZZETTA DELLO SPORT (Francesco Balzani) – Paulo Dybala ieri ha svolto lavoro differenziato, ma nessun allarme, lo step era previsto dal programma dopo il giorno di permesso avuto per la nascita della figlia. Oggi l’argentino tornerà in gruppo per rispondere presente col Genoa. Poi Gasp valuterà se impiegarlo dal 1′ o a gara in corso. Test in vista anche per Hermoso, che sta smaltendo un problema muscolare all’inguine. Dubbi maggiori su Soulé, che continua a sottoporsi a terapie per curare la pubalgia, e conta di tornare nella sfida d’andata degli ottavi di Europa League col Bologna. Prosegue, invece, il calvario di Ferguson. Che ieri è tornato a Brighton. Al vaglio l’ipotesi dell’intervento chirurgico che porterebbe a chiudere in anticipo l’esperienza con la Roma.