Non è una notizia da prima pagina assoluta, ma a pochi giorni da una sfida pesantissima ogni dettaglio può fare la differenza. A Trigoria il clima torna a farsi più sereno e per la Roma arrivano segnali incoraggianti in vista del big match contro la Juventus.

Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante, Stephan El Shaarawy ha superato il lungo stop che lo ha tenuto ai box per circa un mese e mezzo e sarà regolarmente convocato. Un recupero importante per Gian Piero Gasperini, che potrà contare anche su Paulo Dybala, deciso a esserci contro la sua ex squadra.

Per la Roma si tratta di un’opzione in più a gara in corso: qualità, esperienza e duttilità tattica in una sfida che potrebbe pesare in maniera significativa nella corsa Champions. Contro la Juventus servirà profondità di rosa e la presenza del “Faraone” rappresenta senza dubbio un’arma aggiuntiva.