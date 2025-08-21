La Roma continua a lavorare in vista dell’imminente esordio in campionato contro il Bologna. I giallorossi hanno sostenuto questa mattina una nuova seduta di allenamento a Trigoria, con alcune novità importanti sul fronte degli infortunati.

Paulo Dybala ha ripreso ad allenarsi regolarmente insieme al resto della squadra, lasciando intendere un recupero completo in tempo per la prima di campionato. Segnali positivi anche per Lorenzo Pellegrini, che ha svolto lavoro differenziato: il capitano giallorosso sta ultimando il percorso di riabilitazione e, dopo la visita di controllo prevista con il professor Lempainen, è atteso in gruppo già da lunedì.

Restano invece dubbi sulle condizioni di Leon Bailey, che ha accusato un problema muscolare e per il quale si attendono i risultati degli esami specialistici.