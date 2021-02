Roma-Braga, i convocati di Fonseca: torna Cristante. Aggregati tre Primavera

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati della Roma in vista della gara di questa sera contro il Braga. Dopo la vittoria in trasferta, i giallorossi scenderanno in campo allo Stadio Olimpico per blindare il passaggio del turno in Europa League. Questa la lista dei giocatori convocati per il match:

Portieri: Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Mancini, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Ciervo, Darboe, Tripi

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaaraw