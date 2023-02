Roma, Bove e Belotti in pole per una maglia da titolare

La Roma è in emergenza nel reparto offensivo in vista della sfida con il Verona di questa sera, alle 20:45. José Mourinho dovrà fare a meno di Dybala, Pellegrini e presumibilmente di Tammy Abraham. Scalpitano per una maglia da titolare, invece, Volpato, Wijnadum e Solbakken. Stando a quanto riportato da Angelo Mangiante, su Twitter, in pole position per partire dal primo minuto ci sono Bove e Belotti, pronti a non far pesare le assenze del trio titolare.