Pagine Romaniste (F.Sereni) – Si apre il sipario sulla nuova Roma. I giallorossi si apprestano ad affrontare la Boreale per la prima amichevole a Trigoria a porte chiuse. La squadra che affronterà la Roma è militante nel campionato di Promozione del Lazio, e per i capitolini si tratterà di un impegno utile in primis per mettere minutaggio nelle gambe in vista dell’inizio del campionato fissato il 20 agosto. La Boreale è stata la prima squadra di Bove, che è esploso alla corte di Mourinho regalando con il contro il Bayer Leverkusen il pass per la finale di Europa League. La squadra dello Special One oggi non sarà ancora al completo, i nazionali rientreranno solo lunedì e mancheranno ovviamente anche gli infortunati Abraham e Kumbulla. Sarà anche l’occasione per vedere i nuovi arrivi come Houssem Aouar, che è rientrato in anticipo dalle ferie e in questi giorni ha impressionato il tecnico portoghese.

TABELLINO

ROMA (3-5-2) – Boer (Svilar); Karsdorp, Mancini, Llorente (Galic), Zalewski; Pagano, Matic, Aouar; El Shaarawy, Dybala (Solbakken), Belotti.

Allenatore: J. Mourinho.

A disposizione:

BOREALE (5-4-1) – Corriere; Barbaresi, Buccioni, Pesciallo, Massimiani, Casavecchia; Amico, Bergamini, Damiani, Petrini; Toscano.

Allenatore: M. Granieri.

A disposizione: Amico, Barbarella, Bergamini, Cannillo, Caselli, Coticoni, Di Giannantonio, Maurizi, Muratore, Palladino, Palluzzi, Pascucci, Pasquire, Pesciallo, Rebecchini, Savoia.

Arbitro: W. Crea

Marcatori: 27′ Pagano, 41′ Solbakken, 47′ El Shaarawy, Aouar

Ammoniti: 25′ Llorente

LIVE

63′ – Pagano ci prova al limite dell’area di sinistro. Palla fuori

50′ – Sponda di testa di Belotti per Aouar. Il fantasista se la porta sul sinistro e calcia. Palla fuori di poco.

49′ – Bella girata di Belotti in area e grande risposta del portiere

47′ – TRIS DELLA ROMA! El Shaarawy con il classico gol a giro trova il terzo gol.

45′ – Roma pericolosa. Serpentina di El Shaarawy che subisce fallo. La palla arriva a Pagano che calcia fortissimo di sinistro, il portiere si rifugia in angolo.

41′ – GOL ROMA! 41′ – Aouar tenta il destro in area, respinge corto il portiere. Solbakken più veloce di tutti a ribadire in rete.

34′ – Inizia il secondo tempo. Dentro Svilar e Solbakken per Boer e Dybala.

35′ – Dybala su punizione, palla fuori non di molto

33′ – Cross di Casavecchia, libera Karsdorp. I giallorossi ripartono con Zalewski

27′ – GOAL Roma! Karsdorp imbuca per Belotti. Il Gallo davanti il portiere offre a rimorchio per Pagano che di piatto segna il vantaggio.

25′ – Llorente interviene in ritardo su Petrini. Ammonizione per lo spagnolo

25′ – Angolo battuto da Dybala, carambola su Belotti che gira di prima di sinistro. Para il portiere.

21′ – Mancini tenta la conclusione di testa, palla fuori

20′ – Roma-Boreale: Uno due Pagano Matic, la difesa libera in angolo

6′ – Tiro di Massimiani verso la porta giallorossa

5′ – Primo tiro in porta della Roma con El Shaarawy. Libera il portiere