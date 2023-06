Leggo (F. Balzani) – Amore incondizionato. La Roma ha chiuso ieri alle 16 con ampio anticipo la campagna abbonamenti con un dato incredibile se si pensa che ancora deve iniziare ufficialmente il mercato. Sono infatti circa 40 mila le tessere sottoscritte in poco più di 30 giorni. Si tratta del numero più alto degli ultimi 20 anni, non troppo lontano dal record assoluto del 2001-2002 (47 mila) quando Totti e compagni avevano lo scudetto sul petto. Oltre l’80% dei tifosi hanno confermato il posto occupato fino allo scorso 4 giugno. Una fidelizzazione forte che nell’anno appena passato ha permesso alla Roma di ottenere 33 sold out di fila. La decisione di interrompere la campagna abbonamenti in anticipo nasce dalla possibilità di concedere almeno 20 mila biglietti a partita ai non tesserati.