Roma, Boniek punta su Ziólkowski: “Tra una stagione e mezza sarà migliore. Lo paragono a Huijsen”

Zbigniew Boniek torna a parlare di Roma e del futuro di Jan Ziólkowski. Intervistato dal canale Meczyki, l’ex leggenda giallorossa ha commentato il trasferimento del giovane difensore polacco, sottolineando come l’impatto iniziale nella Capitale non sarà semplice.

Secondo Boniek, infatti, il classe 2004 dovrà partire alle spalle dei titolari, ma il tempo giocherà a suo favore:

“Agli italiani piacciono i giovani che sono un punto interrogativo. Lo stesso Gasperini ha detto di fidarsi dell’intuizione del direttore Massara, che è stato responsabile del trasferimento. Penso che Janek partirà come riserva di Mancini, ma la Roma gioca nelle coppe, quindi avrà sicuramente i suoi minuti. Ha solo 20 anni e penso che tra una stagione e mezza sarà un giocatore diverso, ancora migliore”.

Non solo. L’ex presidente della Federcalcio polacca ha rivelato di essere stato contattato più volte per un paragone sul difensore. Alla fine, ha rotto gli indugi:

“I giornalisti mi hanno chiamato e mi hanno chiesto a chi avrei paragonato Jan Ziólkowski. Con un po’ di audacia ho risposto: Dean Huijsen. La sua stazza, il suo stile di gioco e i suoi movimenti… in questo senso assomiglia al nuovo difensore del Real Madrid, che in precedenza ha giocato anche per la Roma”.