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Roma-Bologna, tensione prima del match: 10 Daspo a tifosi giallorossi

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Bologna, tensione prima del match: 10 Daspo a tifosi giallorossi

Alla vigilia di una sfida delicata come Rona-Bologna, le forze dell’ordine sono intervenute per prevenire possibili disordini tra tifoserie.

Secondo quanto riferito da L‘ANSA, il Questore di Roma ha emesso dieci Daspo nei confronti di altrettanti sostenitori della Roma. I tifosi sono stati individuati nelle ore precedenti alla partita contro il Bologna mentre si dirigevano verso la tangenziale, in zona via degli Orti della Farnesina, con l’intento, secondo quanto emerso, di entrare in contatto con i supporter avversari.

I provvedimenti prevedono il divieto di accesso agli impianti sportivi per un periodo compreso tra uno e due anni, stabilito anche in base ai precedenti di polizia dei soggetti coinvolti. A tutti è stato inoltre contestato il reato di possesso di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive, confermando la linea dura adottata dalle autorità per prevenire episodi di violenza.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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