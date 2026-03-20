Roma-Bologna: scintille tra la Curva Sud e la squadra a fine partita: cosa è successo

I sogni europei della Roma sono finiti questa sera dopo la sconfitta in casa contro il Bologna.

La sconfitta per 3-4 in casa dal Bologna dopo i tempi supplementari, condanna i giallorossi ad abbandonare l’Europa League agli ottavi di finale. Al termine della gara gli oltre 62mila tifosi giallorossi presenti all’Olimpico hanno espresso tutta la loro delusione dopo un periodo di risultati particolarmente deludenti. I giocatori di Gasperini si sono avvicinati alla Curva Sud ma sono stati respinti e contestati dalla parte più calda del tifo.