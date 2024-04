La sfida tra Roma e Bologna termina 1-3. Protagonista del match è stato Saelemakers, autore della rete siglata con il cucchiaio alla Totti. Di seguito le sue parole rilasciate a DAZN:

Vittoria storica, cosa stai provando?

“Gioia incredibile, abbiamo fatto tutto ciò che andava fatto. Mancano ancora alcune partite, non abbiamo fatto niente per il momento”.

Il gruppo ha fatto la differenza quest’anno?

“Tutti siamo importanti, siamo come una famiglia”.

Champions League?

“Vediamo a fine stagione”.

Come è fare il cucchiaio nello stadio di Totti?

“Bello. Poi conosco Svilar, ho giocato con lui nelle giovanili e so che aspetta sempre l’ultimo momento prima di buttarsi a terra, quindi sapevo che il cucchiaio sarebbe stato il gesto da fare”.

Vi siete detti qualcosa alla fine?

“Abbiamo parlato e lo faremo ancora nello spogliatoio”.

Guarderai Milan-Inter per tifare i tuoi ex compagni?

“Certo, tutti guardano queste partite. Per me è speciale, il Milan è la mia ex squadra e spero che possa vincere”.