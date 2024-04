(Pagine Romaniste) – Archiviato il passaggio del turno in Europa League contro il Milan, è il momento di tornare a pensare al campionato. Questo pomeriggio alle 18.30 la Roma ospiterà il Bologna per uno scontro diretto in chiave Champions League. De Rossi per l’occasione dovrà fare a meno di Lukaku, infortunatosi contro i rossoneri giovedì scorso, pertanto a quasi un anno dall’infortunio Tammy Abraham ritroverà una maglia da titolare. Scontata la squalifica in Europa oggi giocherà anche Cristante. Turno di riposo per Spinazzola.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Celik, Llorente, Mancini, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Abraham.

TUTTOSPORT: Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Abraham.

IL TEMPO: Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Abraham.