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Roma-Bologna, la Curva Sud chiama a raccolta i tifosi: pronte coreografie e bandiere per l’Europa

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 16/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma-Bologna, la Curva Sud chiama a raccolta i tifosi: pronte coreografie e bandiere per l’Europa

L’attesa cresce e l’atmosfera si scalda nella Capitale in vista di una sfida che può indirizzare una parte importante della stagione europea dei giallorossi. Dopo le recenti difficoltà, la Roma è chiamata a reagire immediatamente, contando ancora una volta sulla spinta del proprio pubblico in uno Stadio Olimpico che si preannuncia gremito in ogni ordine di posto.

Secondo quanto riportato dal comunicato diffuso sui social da Lorenzo Contucci, la tifoseria organizzata è pronta a realizzare una nuova coreografia in occasione del ritorno di Europa League contro il Bologna. L’obiettivo è trasformare l’impianto in una bolgia di colori e sostegno, coinvolgendo anche gli altri settori dello stadio per rendere ancora più incisivo il cosiddetto “fattore campo”. Ecco il comunicato:

Giovedì ci attende un’altra sfida importante: contro il Bologna ci giochiamo una parte fondamentale di stagione. È il momento di tornare a far capire agli avversari cosa significa il fattore campo e cosa vuol dire venire a giocare all’Olimpico. Realizzeremo l’ennesimo spettacolo e ogni tifoso sarà protagonista. Invitiamo tutti i tifosi che assisteranno alla partita in Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Tevere e Monte Mario, a portare la propria bandiera. Insieme alla coreografia che verrà realizzata in Curva Sud e Distinti Sud coloreremo tutto lo stadio e spingeremo la Roma verso la vittoria”.

https://www.instagram.com/p/DV78SmqjPys/?igsh=MTN0NmtxNW84NGFybQ==

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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