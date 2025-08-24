Prima giornata di campionato con il Bologna all’Olimpico e prima vittoria. Sembra una storia già sentita. E infatti lo è, in quanto anche nella stagione 2000-2001 – l’annata del terzo scudetto – il primo avversario fu proprio la squadra emiliana, sconfitta in quell’occasione 2-0. Anche in quell’occasione c’era un ex Lazio, Signori, che però sedeva in panchina, mentre Immobile ha dovuto lasciare il campo anzitempo per un infortunio che, però, non sembra grave. Certo, la squadra del 2000-2001 era fatta per vincere lo scudetto – come poi successo – mentre oggi la Roma ha altri obiettivi. Se vincere all’epoca contro il Bologna portò bene, l’auspicio è che porti fortuna anche quest’anno.