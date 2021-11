Roma-Bodo/Glimt, out Vina: si teme uno stiramento

C’è chi entra e chi esce dalla lista dei convocati. Per la partita di questa sera (ore 21) contro il Bodo Glimt, José Mourinho ha fatto rientrare in gruppo Diawara, Villar, Reynolds e Mayoral, esclusi proprio dopo la gara dell’andata. All’appello manca però Matias Vina. Il terzino uruguaiano non sarà infatti del match per via di un possibile stiramento.

🔴 Problema muscolare per #Viña che non è stato convocato per #RomaBodo. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. Si teme uno stiramento. #ASRoma #RomaBodo pic.twitter.com/80mAKBXefB — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) November 4, 2021