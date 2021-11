Roma-Bodø/Glimt, le probabili formazioni e dove vederla: assente Pellegrini, Mkhitaryan al suo posto. El Shaarawy a sinistra, Darboe per Veretout

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Vincere, per cancellare l’onta subita in Norvegia. Vincere, per accertarsi di passare il girone come prima ed evitare incroci con le retrocesse dall’Europa League. Nel bel mezzo di polemiche arbitrali e della diffida – oltre ad un turno di squalifica – alla Curva Sud, la Roma ospiterà il Bodø/Glimt nella prima gara di ritorno del girone di Conference League.

Da quella vergognosa partita, la squadra di Mourinho – multato per 10.000 euro a causa delle polemiche contro Maresca nel post gara contro il Milan – ha disputato tre gare di campionato, ottenendo tutte le combinazioni: pareggio contro il Napoli (0-0), vittoria a Cagliari (1-2) e sconfitta con il Milan (1-2). Il Bodo, invece, ha ugualmente pareggiato nella prima sfida post Roma (1-1 con il Strømsgodset) per poi trionfare contro Molde (0-2) e superare di misura il Sandefjord Fotball (1-0). Gli scandinavi hanno così consolidato il primato dell’Eliteserien, che ora li vede comandare con 54 punti.

La voglia di rivalsa imperversa tra la squadra ed i tifosi. Domani sera saranno infatti ben 40.000 i sostenitori presenti sugli spalti dell’Olimpico, numero impressionante per una gara non di cartello e in un giorno lavorativo. Nel contesto di “Heroes” – la campagna lanciata dal club giallorosso ad inizio pandemia Covid – sono stati invitati anche gli operatori sanitari.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-BODØ/GLIMT

Dopo l’indicente gara d’andata, Mourinho aveva annunciato come al ritorno avrebbe calato tutti gli assi a disposizione. Nel mazzo a disposizione dell’allenatore lusitano mancherà però una carta, la più preziosa sin qui. Non ci sarà infatti Pellegrini, bloccato da un’infiammazione per sovraccarico al ginocchio sinistro. Il capitano – che ha subìto la contusione in allenamento qualche giorno prima della sfida con la Juve – dovrebbe però esserci per la trasferta di Venezia, ultima gara prima della sosta.

L’operazione riscatto spetterà dunque ai fedeli scudieri di Mou. Rui Patricio in porta, certi Mancini – il quale vestirà i gradi di capitano – Ibanez al centro della retroguardia che vedrà sicuramente Karsdorp a destra, mentre c’è il dubbio sull’altro versante. Sebbene fosse presente dal 1’ a Bodo, Calafiori potrebbe sostituire Vina. La possibilità di riscatto ci sarà anche per Darboe. Il centrocampista è stato protagonista in negativo della disfatta, ma per lui domani potrebbe esserci spazio. A lasciarglielo dovrebbe essere Veretout.

Parlando di spazio, ci sarà una casella da occupare sulla trequarti data l’assenza di Pellegrini. Spetterà a Mkhitaryan sostituirlo. Micki – in chiaroscuro in questo avvio di campionato – spingerà insieme a Zaniolo ed El Shaarawy Abraham al ritorno del gol. Il centravanti inglese non segna da oltre un mese: l’ultima rete risale al 30 settembre, proprio in Conference League.

Impettiti d’orgoglio per l’impresa fatta, il Bodo riproporrà lo stesso undici. Haikin tra i pali, Sampsted e Bjorkan ai lati della difesa, abitata al centro da Moe e Lode. Fet e Konradsen mezzali, Berg centrale di centrocampo. In avanti i mattatori di serata Solbakken e Botheim insieme a Pellegrino.

ROMA-BODØ/GLIMT, ARBITRA PAPAPETROU: PRIMO INCROCIO CON TUTTE E DUE LE SQUADRE

La partita sarà diretta da Anastasios Papapetrou. L’arbitro greco verrà assistito dai connazionali Tryfon Petropoulous e Iordanis Aptosoglou. Aristostelis Diamantopoulos quarto uomo. Non presente il Var, previsto solamente per la finale di Tirana. Esordio assoluto con entrambe le squadre per Papapetrou.

DOVE VEDERE ROMA-BODØ/GLIMT

Roma–Bodø/Glimt sarà visibile sia su Dazn che su Sky Sport e Tv8. Sulla pay-tv il canale di riferimento sarà Sky Sport Action (numero 206) e Sky Sport (numero 253). Anche coloro i quali che non dispongono di un abbonamento né a Dazn né a Sky potranno vedere il match. La partita sarà infatti trasmessa in chiaro anche su Tv8. La telecronaca su Sky e Tv8 è affidata a Riccardo Gentile, Gabriele Minotti al commento tecnico. Alberto Santi e Simone Tiribocchi, invece, racconteranno la partita su Dazn.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Darboe; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Tripi, Kumbulla, Calafiori, Veretout, Zalewski, Bove, Perez, Shomurodov.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Smalling, Pellegrini.

Diffidati: -.

Squalificati:-.

FK BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

A disposizione: Smits, Vetlesen, Kondradsen, Moe, Moberg, Hage, Selvåg Nordås, Kvile, Mugisha, Koomson.

Allenatore: Kjetil Knutsen.

Indisponibili: Saltnes.

Diffidati: -.

Squalificati:-.



Arbitro: Papapetrou.

Assistenti: Petropoulous–Aptosoglou.

IV Uomo: Diamantopoulos.