Roma-Bodø/Glimt 2-2, le pagelle dei quotidiani: El Shaarawy porta la croce, Abraham gira a vuoto. Zaniolo si intestardisce

Pagine Romaniste – Doveva arrivare la rivincita per l’umiliante gara dell’andata. Rischiava di arrivare un’altra umiliazione, stavolta in casa. Contro il Bodø/Glimt la Roma si ritrova sempre ad inseguire. Prima Solbakken, pareggiato da El Shaarawy. Poi Botheim, raggiunto negli ultimi minuti da Ibanez.

Il reparto offensivo è scarico, si accende solo il Faraone. In difesa Mancini regge quel può, mentre Cristante e Karsdorp sono in simbiosi e creano sconquasso. A centrocampo Veretout prima deve fare anche il lavoro di Darboe – timido e nuovamente sostituito a fine primo tempo, così come Mkhitaryan – e poi Villar, perdonato insieme agli altri. A proposito del ritorno degli epurati, è da sottolineare la gara di carattere di Mayoral. Entrato a 10′ dalla fine, il centravanti spagnolo realizza due assist, il secondo porta al pareggio di Ibanez. In avanti Abraham è di nuovo un fantasma.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 5, Cristante 6, Ibanez 55; Veretout 5,5, Darboe 5; Zaniolo 5, Mkhitaryan 4,5, El Shaarawy 7; Abraham 4,5. Subentrati: Villar 5, Perez 5, Shomurodov 6, Mayoral sv, Zalewski sv. Allenatore: Mourinho 5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 5,5; Karsdorp 5, Mancini 4,5, Cristante 6, Ibanez 5,5; Veretout 5, Darboe 5; Zaniolo 5, Mkhitaryan 4,5, El Shaarawy 7; Abraham 4,5. Subentrati : Villar 6, Perez 5,5, Shomurodov 5,5, Mayoral SV, Zalewski SV. Allenatore : Mourinho 4,5.



CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 5; Karsdorp 4,5, Mancini 4, Cristante 5,5, Ibanez 5; Veretout 4,5, Darboe 4; Zaniolo 5, Mkhitaryan 4, El Shaarawy 6,5; Abraham 4. Subentrati: Villar 4,5, Perez 4,5, Shomurodov 5,5, Mayoral 6,5, Zalewski sv Allenatore: Mourinho 3.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 5,5; Karsdorp 6, Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Veretout 5, Darboe 5; Zaniolo 5,5, Mkhitaryan 4,5, El Shaarawy 7; Abraham 4. Subentrati: Villar 5,5, Perez 5,5, Shomurodov 5,5, Mayoral 6, Zalewsk svi. Allenatore: Mourinho 5,5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 5,5; Karsdorp 5,5, Mancini 5, Cristante 5, Ibanez 5,5; Veretou 5t, Darboe 4,5; Zaniolo 6, Mkhitaryan 4, El Shaarawy 6; Abraham 4. Subentrati: Villar 5,5, Perez 5, Shomurodov 5,5, Mayoral 6, Zalewski sv. Allenatore: Mourinho 5.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 5,5 Cristante 5,5, Ibanez 6; Veretout 6, Darboe 5; Zaniolo 5,5, Mkhitaryan 5, El Shaarawy 7; Abraham 5. Subentrati: Villar 5,5, Perez 5, Shomurodov 5,5, Mayoral sv, Zalewski sv. Allenatore: Mourinho 5,5.