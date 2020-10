Roma, blitz per Smalling

Il Messaggero (S.Carina) – Stavolta a muoversi sul versante Smalling è stato direttamente il CEO Fienga. Un blitz in piena regola: ieri in tarda serata il dirigente era tornato. Una mossa che lascia ben sperare nel felice esito della telenovela. Dopo aver inoltrato l’offerta, 12 milioni più 3 di bonus, Fienga ha voluto parlare faccia a faccia con la dirigenza dello United per concordare in modo definitivo le modalità di pagamento. Ora la palla passa agli inglese che risponderanno entro domani. Se dovessero rifiutare il piano B oscilla tra Verissimo e Marcao. Proposto anche Rudiger ma guadagna 5 milioni di euro. Soltanto se dovesse partire Karsdorp si punterà su Dalot.