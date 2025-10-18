Roma blindata per l’arrivo degli ultras dell’Inter: scatta il piano sicurezza della Questura

Cresce l’attesa per il big match dell’Olimpico tra Roma e Inter, ma insieme alla passione sportiva aumenta anche l’attenzione delle autorità. La sfida di questa sera, valida per la settima giornata di Serie A, è considerata ad alto rischio per via della forte rivalità tra le due tifoserie e dei delicati rapporti che legano i gruppi organizzati coinvolti. La Capitale, dunque, si prepara a vivere una giornata di massima allerta.

Come riportato da Il Corriere della Sera, la Questura di Roma ha predisposto un imponente piano di sicurezza che scatterà dalle prime ore del mattino. Sono attesi oltre 3.500 tifosi nerazzurri, 3.527 i biglietti venduti secondo i dati ufficiali, ma il numero effettivo potrebbe essere anche più alto. Tra questi, circa 230 ultras ritenuti a rischio arriveranno a bordo di due o tre pullman partiti da Milano, che verranno scortati fino allo Stadio Olimpico.

La preoccupazione nasce anche dai recenti scontri avvenuti a Nizza, dove erano stati arrestati 13 tifosi, tra cui 7 romanisti rilasciati proprio ieri dietro cauzione. Le forze dell’ordine temono possibili tensioni legate ai rapporti tra gli ultras dell’Inter e quelli della Lazio, nonché alle amicizie con la tifoseria francese del Nizza. I cancelli dello stadio apriranno alle 18.15 con controlli serratissimi per garantire la sicurezza dentro e fuori l’impianto. Roma, per una notte, sarà una città blindata.