Uno dei giocatori accostati alla Roma in questa finestra di mercato, Sam Beukema, è stato contattato dal Napoli. Come riportato all’interno della trasmissione di Sky Sport, “Calciomercato-l’originale”, il club neo-campione d’Italia avrebbe compiuto i primi passi per aggiudicarsi il centrale difensivo. La richiesta degli emiliani, però, è alta. Il club di Trigoria, comunque, non ha presentato alcuna offerta.