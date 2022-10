Roma-Betis 1-2, la moviola dei quotidiani: Jug in bambola. Ok il rigore, giusta l’espulsione di Zaniolo ma manca quella di Pezzella

Pagine Romaniste – Un controllo Var, sebbene il tocco di mano apparisse evidente, porta la Roma dal dischetto, da dove Dybala la trascina in avanti. Il rigore concesso ai giallorossi è il primo episodio arbitrale. Ineccepibile la decisione dell’olandese Van Boekel, alla seconda consecutiva in Europa League – sempre all’Olimpico – dopo la vittoria con l’Helsinki. Spaesato, invece, l’arbitro Jug.

Lo sloveno concede tanto, forse troppo. Un paio di interventi su Zaniolo potevano essere sanzionati con il giallo. Ne manca uno a Pezzella. L’argentino ex Fiorentina punta e stende diverse volte Zaniolo: plateale il fallo da ammonizione nel secondo tempo con Nicolò prossimo ad entrare in area. Jug estrarrà il giallo solamente pochi minuti dopo, quando invece sarebbe dovuta arrivare l’espulsione. Che invece cade sulla testa di Zaniolo, che la perde e dopo il vantaggio andaluso scalcia proprio Pezzella.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport – Giusto assegnare il rigore alla Roma (Ruibal salta con il braccio largo). L’assistente gli segnala il calcio di Zaniolo a Pezzella: il rosso è giusto. Voto: 6.

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Assolutamente non sufficiente la direzione dello sloveno Jug (con lui le italiane o vittoriose o sconfitte): incapace di tenere la partita sotto controllo, due mass confrontation per decisioni non congrue (se si ferma il gioco da una parte per un infortunio, bisogna fare lo stesso dall’altra parte). Censurabile la reazione di Zaniolo che scalcia Alex Moreno (si rotola a terra, poi però pare miracolato quando il pallone arriva dalle sue parti), il rosso è inevitabile. Corretto il rigore assegnato alla Roma, Jug ha avuto bisogno del VAR per vedere un tocco di mano col braccio largo di William Carvalho sullo spiovente di Dybala.

Non sufficiente la gestione disciplinare da parte dell’arbitro sloveno, apparso anche …. molto in forma: Pezzella, dopo 3’, va diretto su Zaniolo in ripartenza, il giallo è quasi obbligatorio (al 20’ il Betis ha commesso 3 falli e due li ha fatti proprio l’ex viola): anche nella ripresa (77’) Pezzella stende ancora Zaniolo proprio davanti all’assistente n.2 che ha poi richiama l’arbitro per il rosso.