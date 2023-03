Oggi il numero 68 della Roma, Benjamin Tahirovic compie 20 anni.

A Trigoria, oltre al compleanno di Bryan Cristante si festeggia anche quello di Thairovic.

Pescato dalla Primavera del club capitolino, con 5 partite in Serie A e 2 in Coppa Italia con la maglia giallorossa, il classe 2003 si sta facendo notare per la sua “somiglianza” al collega più grande Nemanja Matic.

Sul canale ufficiale Instagram, l’AS Roma gli augura buon compleanno con questo video: