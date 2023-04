Roma-Bayer Leverkusen, l’Olimpico verso un nuovo sold out. Venduti 60mila biglietti

Un amore senza limiti. I tifosi giallorossi mostrano ancora una volta di esserci e rispondono alla chiamata per la Semifinale di Europa League. Archiviato il passaggio del turno contro il Feyenoord, l’Olimpico si prepara ad essere nuovamente una bolgia. Roma-Bayer Leverkusen andrà in scena l’11 maggio alle ore 21:00. I tifosi giallorossi hanno preso d’assalto il sito del club per acquistare i tagliandi. Venduti circa 60 mila biglietti, sono ancora in vendita posti Premium, si va quindi verso un nuovo sold out. Il record di persone in attesa si era registrato lo scorso anno contro il Leicester, ma quello di oggi è il numero più alto della presente stagione.